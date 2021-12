Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Streit endet in Schussabgabe

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagmittag (14.12.2021) endete eine Meinungsverschiedenheit in Sankt Augustin zwischen einem 50 und einem 71 -Jährigen in einem handfesten Streit. Während der Auseinandersetzung zog der 71-Jährige Täter eine PTB Waffe in Form eines Revolvers, richtete sie auf den Geschädigten und schoss am Kopf des 50-Jährigen vorbei.

Der Geschädigte suchte umgehend einen Arzt auf, blieb zum Glück aber bis auf ein "Piepen im Ohr" unverletzt. Auch war er anschließend nicht mehr zur Zusammenarbeit mit der Polizei im Rahmen der Ermittlungen bereit.

Gegen den Beschuldigten aus Niederpleis wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Thie

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell