Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Offenbar Wiederholungstäter nach Fahrraddiebstahl festgenommen

Siegburg (ots)

Am Samstagmittag (11.12.2021) beobachteten Mitarbeiter des Siegburger Krankenhauses einen Mann dabei, wie er sich zwischen den dort abgestellten Fahrrädern aufhielt und sich anschließend mit einem Fahrrad entfernte. Kurze Zeit später erschien der Mann erneut und nahm nun zwei weitere Fahrräder mit.

Die hinzugerufene Polizei konnte mit Hilfe der Zeugen den Beschuldigten in Tatortnähe antreffen. Bei sich führte der Beschuldigte die drei zuvor entwendeten Fahrräder, wobei in einem der Räder noch ein abgebrochener Schlüssel im Speichenschloss steckte. Der Beschuldigte gab an, dass es sich bei den Rädern um sein Eigentum handele und er Fahrräder restauriere und verkaufe.

Da der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Beschuldigte weder einen Eigentumsnachweis für die Fahrräder erbringen konnte, noch über einen Schlüssel für die zuvor entwendeten Räder verfügte, wurden die Räder sichergestellt und der Beschuldigte vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte wieder entlassen werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls von Fahrrädern ermittelt.

Bereits vor einigen Tagen wurden mehrere Fahrräder vor der Heliosklinik Siegburg entwendet. Die dort von Zeugen abgegebene Personenbeschreibung passt auf den am Samstag angetroffenen Beschuldigten.

Wie schützt man das Fahrrad vor Diebstahl?

- Stellen Sie ihr Fahrrad niemals unverschlossen ab. - Nutzen Sie hochwertige Schlösser, welche anhand des VdS-Zertifikats zu erkennen sind und in der Regel 5 bis 10% des Fahrradpreises kosten sollten - Speichenschlösser alleine bieten keinen ausreichenden Schutz vor Diebstahl, da sie immer noch weg getragen werden können. - Schließen Sie ihr Fahrrad daher an einen fest mit der Erde oder einer Hauswand verbundenen Gegenstand an. - Um einen möglichen Dieb abzuschrecken oder ihr entwendetes Rad wieder zu erkennen, lassen Sie ihr Fahrrad codieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell