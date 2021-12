Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pärchen begeht Taschendiebstähle in Hennef

Hennef (ots)

Am Samstagvormittag (11.12.2021) wurden innerhalb von kurzer Zeit gleich zwei Seniorinnen Opfer von Taschendiebstählen.

Die Täter, ein Mann und eine Frau, sprachen zunächst ein Opfer in unmittelbarer Nähe des Hennefer Marktplatzes an und verwickelten sie in ein Gespräch. Erst nachdem sich die Täter entfernt hatten, bemerkte die Seniorin das Fehlen ihres Portemonnaies aus der umhängenden Handtasche.

Nur 20 Minuten später sprach das vermutlich gleiche Pärchen eine Seniorin an der Bonner Straße an und entwendete unter Vorhalt einer Zeitung unbemerkt die Geldbörse aus der am Rollator hängenden Handtasche.

Die Täter werden durch die Zeugen wie folgt beschrieben:

Männlicher Täter:

- ca. 175 - 185cm groß

- dunkler Teint

- dunkle Haare

- schlank

- ca. 30 Jahre

Weibliche Täterin:

- ca. 155-165m groß

- dunkler Teint

- schlank

- Anfang 20 Jahre

- dunkle Haare nach hinten gebunden / schwarzes Kopftuch

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02241/541 3521.

Die Täter wählten hier eine gängige Vorgehensweise, indem der eine Täter das Opfer durch ein Gespräch ablenkt und ein Zweiter den Moment der Unaufmerksamkeit für den Diebstahl des Portemonnaies nutzt. Durch das Vorhalten z.B. einer Zeitung wird außerdem die Sicht des Opfers eingeschränkt.

Unsere Tipps für sichere Wertgegenstände:

- Führen Sie Wertgegenstände eng am Körper, bestenfalls in innenliegenden Jackentaschen, mit sich.

- Lassen Sie Taschen und Gepäck nicht unbeaufsichtigt und tragen sie diese möglichst körpernah vor dem Körper.

- Halten Sie Abstand im Gespräch mit fremden Menschen.

- Führen Sie nur die nötigen Wertgegenstände und Bargeldmengen mit sich.

Thie

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell