Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW überschlägt sich; eine Person schwer verletzt

Neunkirchen-Seelscheid, OT Oberheister (ots)

Am Samstag, den 11.12.2021, gegen 00:05 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Neunkirchen-Seelscheid mit seinem PKW die B56 in Richtung Much. In der Ortslage Oberheister fuhr er mit seinem Mercedes Benz auf eine Mittelinsel; stieß dort gegen einen Findling und gegen einen Baum. Nach ca. 20 Meter prallte das Fahrzeug am Ende der Mittelinsel wieder gegen einen Baum und einen weiteren Findling. Im Verlauf des Unfallgeschehens überschlug sich das Fahrzeug und kam einige Meter hinter der Mittelinsel auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde hierbei schwer, zum Glück aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der PKW wurde an der Unfallstelle durch einen Abschleppdienst geborgen und sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 35.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B56 im Bereich der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

(ThoHo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell