Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit flüchtigem Traktor - Polizei ermittelt Unfallfahrer

Much (ots)

Am Samstagabend (04.12.2021) gegen 23.30 Uhr ereignete sich auf der Wahnbachtalstraße (L189) in Höhe der Ortslage Much/Reichenstein ein Verkehrsunfall, bei dem ein 24-Jähriger aus Neunkirchen-Seelscheid schwer verletzt wurde. Er kam zur Behandlung in eine Kölner Unfallklinik.

Am Verkehrsunfall war ein landwirtschaftlicher Anhänger, ein sogenannter Heuschwader, beteiligt. Dieser Anhänger wurde durch einen Traktor gezogen und unweit der Unfallstelle schwer beschädigt abgestellt. Der Fahrer entfernte sich mit seiner Zugmaschine unerkannt von der Unfallstelle.

Nach dem Unfall gingen bei der Polizei wertvolle Hinweise aus der Mucher Bürgerschaft ein und der Tatverdacht fiel auf einen 26-Jährigen aus Ruppichteroth. Durch die Ermittlungen des Verkehrskommissariats erhärtete sich der Verdacht, sodass schließlich der hohe Fahndungsdruck dazu führte, dass sich der Unfallfahrer am Dienstagabend (07.12.2021) telefonisch bei den Ermittlern meldete. Er räumte in seiner anschließenden Vernehmung ein, den Unfall verursacht zu haben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ermittelt. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Der verletzte 24-Jährige befindet sich nach Angaben der Angehörigen zwar noch im Krankenhaus, ist aber auf dem Weg der Besserung. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell