Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Firma - Tresor weg

Siegburg (ots)

Schwer zu schleppen hatten unbekannte Einbrecher in der Nacht von Montag (06.12.2021) auf Dienstag (07.12.2021). Sie hebelten im rückwärtigen Bereich einer Firma ein Fenster auf, schlugen die Scheibe ein und verschafften sich somit Zutritt zum Bürotrakt. Aus diesem wurde unter anderem ein ca. 150 kg schwerer Tresor komplett entwendet.

Vermutlich rückten die Einbrecher mit einem größeren Fahrzeug im Tatzeitraum zwischen 19:50 Uhr und 07:15 Uhr in Siegburg in der Lindenstraße an. Das Gebäude wurde einbruchstypisch durchsucht. Neben dem Tresor wurden Geldkassetten, ein E-Scooter sowie ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, unter der Rufnummer 02241 541-3121.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell