Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Heckspoiler von Sportlimousinen gestohlen

Hennef/Siegburg/Troisdorf/Sankt Augustin (ots)

Nach dem letzten Wochenende (03.12.2021 bis 05.12.2021) haben mehrere Besitzer von Sportlimousinen Anzeige bei der Polizei erstattet, weil Unbekannte die Heckspoiler vom Kofferraum der jeweiligen Fahrzeuge gestohlen haben. Die Tatorte liegen in Hennef im Steinweg, in Siegburg in der Eichendorffstraße, "Im Kaltensiefen" in Troisdorf-Altenrath und "Im Goldwinkel" in Sankt Augustin. Angegangen wurden dabei Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz und BMW. Der Wert der angeklebten Kunststoffspoiler liegt zwischen 200 und 700 Euro. Vermutlich wurden sie mithilfe eines dünnen Drahtes vom Kofferraumdeckel abgetrennt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell