POL-SU: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Siegburg (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls, mit der Masche "Falsche Handwerker", wurde am 02.12.2021 gegen 15:00 Uhr, eine 96-jährige Siegburgerin. Ein Mann in Arbeitskleidung klingelte an der Tür und bat, die Wasserleitungen prüfen zu dürfen. In gutem Glauben ließ sie den Mann in ihre Wohnung. Nach 15 Minuten war er mit seiner angeblichen Überprüfung fertig. Im Anschluss musste sie den Verlust von mehreren hundert Euro Bargeld sowie diversem Schmuck feststellen. Den angeblichen Handwerker beschrieb sie als korpulenten Mann mit heller Hautfarbe und schwarzen, kurzen Haaren. Er ist 45 bis 50 Jahre alt und ungefähr 160 cm groß. Der mit einer hellen Arbeitshose und einem hellen Oberteil mit Leuchtstreifen bekleidete Verdächtige trug während der Tat eine OP-Maske vor dem Gesicht.

So schützen Sie sich gegen Trickbetrug und Trickdiebstahl:

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie eine Türsprechanlage.

- Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben. Lassen Sie Fenster und Zugangstüren nicht unbeaufsichtigt offen stehen.

- Fordern Sie von Personen, die angeben von einer Behörde oder öffentlichen Stelle zu sein, den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (Druck, Foto, Stempel).

- Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bei der betreffenden Organisation oder Firma nach, bevor Sie die Person einlassen. Suchen Sie die Telefonnummer möglichst selbst heraus.

- Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie bestellt haben oder vom Vermieter bzw. von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Menschen energisch (machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten. Zeigen Sie abweisende Gestik und Mimik).

- Wählen Sie den Polizeiruf 110, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden!

