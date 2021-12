Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Einbruch in THW-Fahrzeughalle

Siegburg (ots)

In der Nacht von Freitag (03.11.2021) auf Samstag (04.11.2021) haben Unbekannte versucht, mithilfe einer Holzdiele, ein Garagentor des Technischen Hilfswerkes auf deren Gelände an der Straße "Auf den Tongruben" in Siegburg aufzubrechen. Dabei lösten sie vermutlich in den frühen Morgenstunden einen Einbruchsalarm aus und verschwanden ohne Beute. Das Garagentor blieb unbeschädigt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

