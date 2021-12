Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am 05.12.2021 kam es gegen 13.45 Uhr auf der B507 Höhe der Ortslage Bruchhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden.

Eine Familie aus Hamburg (54 und 42 Jahre alt, mit zwei Kindern 10 und 17 Jahre alt) war mit dem PKW von Pohlhausen aus kommend auf der B507 bergab in Richtung Neunkirchen unterwegs. In Höhe Bruchhausen kam der 54 jährige Fahrer in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Über den Grünstreifen rutschte er in den Graben, kippte um und blieb dann auf dem Dach liegen. Dabei wurden auch Verkehrszeichen beschädigt.

Durch Ersthelfer vor Ort konnten die Insassen befreit werden. Nach ersten Meldungen war der Fahrer noch eingeklemmt, so dass auch Feuerwehrkräfte angefordert wurden. Nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte und den eingesetzten Notarzt wurden die leichtverletzten Personen in umliegende Kliniken verbracht. Aufgrund der ungeklärten Ursache des Alleinunfalls wurde das Fahrzeug zur Beweissicherung sichergestellt. Hinweise auf die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer ergaben sich nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B507 im Bereich Unfallort komplett gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeikräfte abgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, gegen 15.10 Uhr konnte die B507 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Gesamtschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. (Th.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell