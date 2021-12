Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dreister Diebstahl von zwei Fahrrädern am Krankenhaus

Siegburg (ots)

Am Donnerstag, (02.12.2021) gegen 17 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter zwei Fahrräder, nahe dem Eingangsbereich der Heliosklinik in Siegburg. Gezielt bewegte sich der Täter auf den Fahrradständer neben dem Haupteingang der Heliosklinik zu. Er hatte einen Schlüsselbund mitgebracht, mit dem versuchte er die Schlösser der einzelnen Fahrräder zu öffnen. Teilweise schlug er auch mit dem Schlüsselbund gegen die Schlösser. Es gelang ihm zwei Schlösser zu öffnen und schob zwei Fahrräder in Richtung der Humperdinckstraße weg.

Zwei Zeugen konnten den Mann bei der Tat beobachten und die Polizei alarmieren.

Sehr auffallend war, dass er ein Fahrrad am Hinterrad anheben musste, um es abzutransportieren. Es ist zu vermuten, dass dieses mit einem weiteren Schloss gesichert war.

Entwendet wurden ein rotes Fahrrad und ein schwarzes Lastenfahrrad mit einem vorderen Aufbau.

Den Täter beschreiben die Zeugen wie folgt:

-vermutlich Deutscher

-circa 170-175 cm groß

-circa 30- 40 Jahre alt

-sehr kurze, blonde Haare

-Dreitagebart

Bekleidet war der Täter mit schwarzer Daunenjacke und blauer Jeans.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02241 541-3121.

Neben der kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit spielt die Kriminalprävention bei der Bekämpfung der Fahrraddiebstähle eine zentrale Rolle. Nur durch gut gesicherte Fahrräder lassen sich zumindest Gelegenheitsdiebe effektiv abwehren.

Die Polizei rät:

-Stellen Sie ihr Fahrrad nie unverschlossen ab.

-Benutzen Sie VdS-zertifizierte Schlösser, die Ihnen 5 bis 10% des Fahrradpreises wert sein sollten. Werksseitig angebrachte Schlösser sind in aller Regel nicht ausreichend.

-Schlösser die lediglich die Räder blockieren bieten keinen ausreichend Diebstahlsschutz. Nutzen Sie feststehende Gegenstände wie Laternen, Geländer oder Zäune um Ihr Fahrrad daran anzuketten.

-Informieren Sie sich bei Ihrem Fahrradhändler über zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten wie z.B. Spezialverschlüsse für Anbauteile oder die Codierung durch Gravuren oder Aufkleber. Daneben können Fahrräder neuerdings auch mit einem GPS-Sender ausgerüstet werden, im Handel oder im Internet erhalten Sie entsprechende Informationen zu unterschiedlichen Anbietern und Möglichkeiten.

Weitere Informationen zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl erhalten sie auf der Beratungsseite der Polizei https://url.nrw/SU2020-16, dort können Sie z.B. den aktuellen Fahrradpass herunterladen oder sich zur kostenlosen Fahrradpass-App der Polizei (iOS/Android) weiterleiten lassen. (JKr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell