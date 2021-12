Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hallo Mama, mein Handy ist kaputtgegangen...

Sankt Augustin (ots)

...mit diesen Eingangsworten versuchten Betrüger, am Donnerstag (02.12.2021) gegen 13 Uhr, eine 73-jährige Frau aus Sankt Augustin um ihr Hab und Gut zu bringen.

Mit dem sogenannten "WhatsApp Sohn Trick" bekam die Geschädigte eine Nachricht mit den Worten: "Hallo Mama, mein Handy ist kaputtgegangen. Dies hier ist jetzt meine neue Nummer, die kannst Du speichern. Bist du zu Hause?"

Sie schrieb ihm zurück, dass er sich doch bitte telefonisch melden soll, was er jedoch nicht tat. Daraufhin versuchte sie, die angegebene Rufnummer, vergeblich zurückzurufen.

Bevor es zu einer Geldforderung kam, war es dem vorsichtigen und skeptischen Handeln der Anzeigenerstatterin geschuldet, dass es nicht zu einem vollendeten Betrug gekommen ist.

Die Geschädigte erstattete Anzeige und die Ermittler der Cybercrimedienststelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt:

Egal welche Betrugsmasche die Täter wählen: Am Ende geht es um Ihr Geld! Daher: Wenn es am Telefon, in WhatsApp-Nachrichten oder auf anderen Kommunikationswegen um Geld oder höchstpersönliche Daten geht - werden Sie stutzig! Prüfen Sie ganz genau, mit wem Sie gerade reden. Im Zweifelsfall ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder legen einfach auf.

Sollten Sie dennoch Opfer von Betrügern geworden sein, erstatten Sie unbedingt Anzeige bei der Polizei. (JKr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell