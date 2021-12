Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hochwertiges Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Weil er lange gearbeitet hatte, hatte ein Mitarbeiter einer Troisdorfer Baufirma seinen Firmen-Transporter am Mittwochabend (01.12.2021) gegen 18.00 Uhr vor der Haustür in der Siegburger Straße in Sankt Augustin, anstatt auf dem Betriebsgelände, geparkt.

Heute Morgen (02.12.2021) stellte er fest, dass das Türschloss der Hecktür seines roten Renault Transporters aufgebrochen worden war und hochwertige Elektrowerkzeuge der Marke Hilti im Wert von mehreren tausend Euro fehlten. Zur Sicherung hatte der Geschädigte eine Kette durch die Griffe der Werkzeugkoffer gezogen und sie mit einer Decke abgedeckt. Trotz Kette konnten die Täter die Elektrogeräte entnehmen, sie mussten nur die die passenden Koffer zurücklassen.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell