Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Randalierer richtet erheblichen Sachschaden an

Siegburg (ots)

Am Dienstag (30.11.2021) gegen 23:00 Uhr fiel einer Anwohnerin in der Luisenstraße in Siegburg eine Person auf, die dort lautstark herumschrie.

Als sie aus ihrem Fenster sah, konnte sie einen Mann sehen, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Motorhaube eines schwarzen Pkw zerkratzte. Dieser entfernte sich zunächst in Richtung Troisdorf. Die Anwohnerin konnte weiter ein Knallgeräusch hören, welches sie einer weiteren Sachbeschädigung zuordnete.

Umgehend verständigte sie die Polizei. Die Beamten konnten den 37-jährigen Bonner auf der Luisenstraße in Siegburg antreffen und kontrollieren.

Im weiteren Verlauf fanden die Polizisten bei ihm ein Pkw-Kennzeichen, eine Fahrradtasche sowie mehrere Kalender.

Vor Ort konnte geklärt werden, dass er das Kennzeichen in unmittelbarer Nähe von einem Fahrzeug entwendet hatte. Die Kalender entnahm er einem Schaukasten, der vor einer Dienstleistungsfirma in der Luisenstraße steht. Der Schaukasten wurde durch ihn beim Öffnen beschädigt. Zudem hatte er die Fahrradtasche von einem Fahrrad vor dieser Firma gestohlen. Die entwendeten Gegenstände konnten an die Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Gegen den Beschuldigten wurde im Anschluss ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er auch nachkam.

Gegen den 37-jährigen Bonner wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet. (JKr)

