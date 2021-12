Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brand auf Balkon eines Mehrparteienhaus

Siegburg (ots)

Bei einem Brand, am Dienstag (30.11.2021), entstand ein nicht unerheblicher Gebäudeschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die Anwohner eines Mehrparteienhaus in der Seidenbergstraße in Siegburg kamen am Abend mit dem Schrecken davon.

Auf dem Balkon hatte sich gegen 21 Uhr ein Feuer entfacht. Die Feuerwehr Siegburg konnte den Brand schnell löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Es entstand kein Personenschaden.

Derzeit ergeben sich keine Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich entfacht wurde. Vermutlich hat sich das Feuer aufgrund eines technischen Defekts eines elektronischen Gerätes, welches sich auf dem Balkon befand, entzündet.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Siegburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

(JKr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell