Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Lohmar (ots)

Offensichtlich viel Zeit nahmen sich Einbrecher bei ihrer Tat am Dienstag (30.11.2021), in der Zeit zwischen 18.00 und 23.30 Uhr.

Die Täter waren durch die Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Südstraße in Lohmar eingestiegen, nachdem sie das Fensterglas der Tür eingeschlagen hatten. Vom Keller bis zum Dachboden durchsuchten sie in allen Räumen jeden Schrank und jede Schublade nach Beute. Sie fanden etwas Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Im Erdgeschoss öffneten sie das Fenster des Badezimmers, kletterten raus und entkamen mit ihrer Beute unerkannt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Zusammenhang mit dem Einbruch unter der Telefonnummer 02241 541-3121.

Wenn ein Einbrecher nicht innerhalb kürzester Zeit in das Haus oder in die Wohnung einsteigen kann, lässt er meist von seiner Tat ab. Daher kommt der technischen Sicherung von Fenstern und Türen eine besonders hohe Bedeutung zu. Um das eigene Zuhause besser vor Einbrechern zu schützen, sind oftmals kleine, aber effektive technische Sicherungen ausreichend, die kein Vermögen kosten.

Wie Sie sich wirkungsvoll vor Wohnungseinbrechern schützen können, erfahren Sie bei den kostenlosen Beratungsterminen der Polizei. Informationen und Termine unter der Rufnummer 02241 541-4777. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell