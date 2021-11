Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur: Dunkle Jahreszeit - Kind bei Verkehrsunfall mit Radfahrer schwer verletzt

Lohmar (ots)

In der Ursprungsmeldung fehlt der einleitende Satz. Wir bitten um Entschuldigung.

In Lohmar kam es am gestrigen Montag (29.11.2021) gegen 18 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Ein 16-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem E-Bike die Straße Bombach in Richtung Dahlhausener Bach. Der 16-jährige gab an, dass er in Höhe der Hausnummer 57 am Fahrbahnrand eine Bewegung wahrgenommen hatte.

Kurz darauf kam es auch schon zu dem Zusammenstoß mit einem 8-jährigen Jungen, der unvermittelt auf die Fahrbahn getreten war.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Junge Platz- und Schnittwunden am Kopf. Zur Behandlungen der Verletzungen sowie einer zunächst vermuteten Gehirnerschütterung wurde der Junge mittels Rettungswagen in die Kinderklinik Sankt Augustin gebracht.

Der 16-jährige Radfahrer blieb unverletzt, lediglich seine Bekleidung wurde beschädigt.

Der Radfahrer hatte zur Unfallzeit sein Licht eingeschaltet und trug auch einen Helm.

Widrige Witterungsbedingungen, rutschige Straßen und kurze Tageslichtphasen sorgen in der derzeitigen Jahreszeit für Fußgänger und Radfahrer für ein höheres Unfallrisiko.

Es ist daher sehr empfehlenswert, helle Kleidung bei Regen, Dämmerung und Dunkelheit zu tragen. Für zusätzliche Sicherheit sorgen Reflektoren, die aus weiter Entfernung bereits erkennbar sind.

Sorgen Sie zudem für eine ausreichende und auch funktionierende Beleuchtung ihres Fahrrades. (JKr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell