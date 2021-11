Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach Vorfahrtsverstoß schwer verletzt ins Krankenhaus

Eitorf (ots)

Beim Linksabbiegen von der untergeordneten Straße "Im Laach" auf die bevorrechtigte Hochstraße (L333) in Eitorf hat ein 85-jähriger Eitorfer am Montagvormittag (29.11.2021) die Vorfahrt eines 57-jährigen Autofahrers missachtet. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß und der 85-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der andere Unfallbeteiligte aus Eitorf, der auf der Hochstraße in Richtung Alzenbach gefahren war, blieb bei der Kollision unverletzt.

Der schwarze Audi des 85-Jährigen und der braune Dacia des 57-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. (Bi)

