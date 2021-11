Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Augen auf und Tasche zu! - So ziehen Langfinger den Kürzeren!

Siegburg (ots)

Am Freitagnachmittag (26.11.2021) wurden zwei Taschendiebstähle zur Anzeige gebracht. Am Mittag gegen 13 Uhr wurde eine 56-jährige Henneferin Opfer eines Taschendiebstahls, als sie in der Siegburger Innenstadt shoppen war. Ihr wurde das Portemonnaie aus ihrem Rucksack entwendet. Darin befanden sich persönliche Ausweisdokumente, Bankkarten und rund 200 Euro Bargeld.

Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Die "Langfinger" schlugen erneut in der Siegburger Innenstadt zu. Diesmal fiel eine 35-jährige Frau aus Troisdorf den Tätern zum Opfer. Sie bemerkte in einem Schuhgeschäft, dass jemand ihre Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet hat. In dieser befanden sich diverse persönliche Dokumente, Bankkarte sowie mehr als 100 Euro Bargeld.

In beiden Fällen konnten keine Hinweise auf den oder die Täter gemacht werden.

Schützen Sie sich vor Taschendiebstählen!

Durch einfache Verhaltensweisen können Sie das Risiko minimieren, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden:

Führen Sie Wertgegenstände eng am Körper in innenliegenden Taschen mit sich.

Verschließen Sie Ihre Taschen und Rucksäcke nach Gebrauch und tragen Sie diese möglichst vor dem Körper.

Führen Sie nur persönlichen Dokumente und Bankkarten mit, die sie auch benötigen.

Verzichten Sie auf das Mitführen von größeren Geldbeträgen.

Vermeiden Sie Gedränge insbesondere in Bus- oder Bahn oder auch jetzt in der Vorweihnachtszeit auf dem Weihnachtsmarkt und in den Geschäften.

(JKr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell