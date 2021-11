Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Siegburg (ots)

Am vergangen Freitagnachmittag (26.11.2021) wollte ein 67-jähriger Pkw Fahrer aus Ruppichteroth seinen 47-jährigen Beifahrer zum Bahnhof Siegburg bringen. Auf der Konrad-Adenauer-Allee in Höhe des Bahnhofs angekommen, fuhr er rechts an den Fahrbahnrand, um diesen Aussteigen zu lassen. Es herrschte zu diesem Zeitpunkt reger Verkehr, teils mit Rückstau.

Der Beifahrer öffnete die Tür und achtete dabei nicht auf den 62-jährigen Radfahrer aus Hennef, der in gleiche Richtung, auf dem gemeinsamen Geh-und Radweg, in Richtung der Bonner Straße fuhr.

Der Fahrradfahrer prallte gegen die Innenseite der Fahrzeugtür und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde zwecks Behandlung in die Helios Klinik Siegburg gebracht. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

Es wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Beifahrer eingeleitet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Wie verhindere ich in solchen Situationen Fahrradunfälle?

Die Lösung: Der Holländische Griff

Um sich an den Schulterblick beim Parken zu erinnern, wenden immer mehr Menschen den holländischen Griff an. Dabei öffnet man - egal, ob als Fahrer oder Beifahrer - die Autotür nicht mit der Hand, die der Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen. Der Fahrer öffnet die Autotür also mit der rechten Hand. Durch diese kleine Geste dreht sich der Oberkörper des Fahrers automatisch nach links, er kann über die Schulter nach hinten blicken und einen eventuell näherkommenden Radfahrer sehen.

Beim Beifahrer ist es genau umgekehrt, aber genauso hilfreich.

