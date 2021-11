Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Raststätte an der A3

Siegburg (ots)

Ein Mitarbeiter stellte am Sonntagmorgen (28.11.2021) zu Arbeitsbeginn den Einbruch in die Autobahnraststätte Ost an der A3 in Siegburg fest.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hebelten bislang unbekannte Täter die Tür zum Lieferanteneingang auf. Der genaue Tatzeitraum lag zwischen dem 27.11.2021, ca. 22:00 Uhr und 28.11.2021, ca. 06:00 Uhr.

Zielgerichtet widmeten sich die Täter dem, in der Raststätte befindlichen, Geldautomat. Dieser wurde aufgehebelt und es wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Dem ersten Anschein nach wurde der Geldautomat durch die Täter professionell geöffnet. Weiteres wurde, nach derzeitigem Stand, nicht entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es liegen derzeit keine Hinweise auf die Täter vor.

Sachdienliche Hinweise oder auch Beobachtungen, die zur Tatzeit, auch im Bereich der Zufahrt über die Jägerstraße, gemacht wurden, bitte an die Polizei Siegburg unter der Telefonnummer: 02241 541-3121. (JKr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell