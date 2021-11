Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe stehlen Tresor aus Kirche

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag (25.11.2021) traute die 64-jährige Küsterin der Kirche Sankt Mariä Heimsuchung in Sankt Augustin ihren Augen nicht, als sie feststellen musste, dass der Wandtresor neben dem Altar verschwunden war. Dreiste Diebe hatten sich Zugang in das zur Tageszeit unverschlossene Gotteshaus verschafft und den 40 x 40 cm großen Wandtresor, der sich hinter einer Schranktür befand, von der Wand gerissen und gestohlen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Sankt Augustin unter 02241/ 541- 3321 entgegen. (Ne)

