Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kita-Kinder schmücken Weihnachtsbaum der Polizei in Siegburg

Siegburg (ots)

Am Mittwochvormittag (24.11.2021) war es wieder soweit. Traditionell fanden sich "kleine Künstler" zum jährlichen Schmücken unseres Weihnachtsbaumes mit selbstgebasteltem Schmuck im Dienstgebäude der Polizei in Siegburg ein.

In diesem Jahr durften wir 22 Mädchen und Jungen der Kita Deichhaus-Küken begrüßen, welche durch ihre Erzieherinnen Frau Völker und Frau Clander begleitet wurden. Der Abteilungsleiter Polizei, Herrn Leitender Polizeidirektor Harald Wilke, nahm die Kinder und ihre Erzieherinnen in Empfang. Neben unserem Abteilungsleiter fand sich aber noch ein ganz besonderer Gast ein. Der Nikolaus ließ es sich nicht nehmen, die kleinen Besucher auf das anstehende Weihnachtsfest einzustimmen. Hierfür schlüpfte unser Pressesprecher Stefan Birk in das Kostüm des barmherzigen Helfers und Beschützers. Man sah in glänzende Kinderaugen, die Überraschung war gelungen. Anschließend durften die Kinder zur Tat schreiten und ihrer Kreativität beim Baumschmücken freien Lauf lassen. Da, wo es schwierig wurde, wurde ihnen unter die Arme gegriffen. Als Dankeschön beschenkte Harald Wilke die Kinder mit ein paar Leckereien, jedes von ihnen erhielt ein Tütchen Süßigkeiten. Das kreierte Schmuckstück ziert nun unseren Eingangsbereich und stimmt hoffentlich alle auf das anstehende Weihnachtsfest ein. (ne)

