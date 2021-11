Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Siegburg (ots)

Einer Zeugin fiel am Donnerstagnachmittag (25.11.2021) die unsichere Fahrweise einer 59-jährigen Autofahrerin auf. Die Mitteilerin hatte gegen 17.30 Uhr beobachtet, wie die Fahrerin in Schlangenlinien in Troisdorf-Spich unterwegs und sogar bei Rotlicht über eine Kreuzung gefahren war. Als sie die Polizei über ihre Beobachtungen informierte, verlor sie den Kontakt zu dem Mercedes der Verdächtigen.

Während die Polizei die Fahndung aufnahm, wurde ein Streifenwagen zur Wohnanschrift der, laut Kfz-Kennzeichen eingetragenen, Fahrzeughalterin in Siegburg geschickt. Nach wenigen Minuten traf die Fahrerin auch zu Hause ein und wurde von den Polizisten erwartet. Die 59-Jährige zeigte deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum und war trotz mehrerer Anläufe nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Die Frau kam mit zur Polizeiwache und musste zwei Blutproben zur Analyse der Blutalkoholkonzentration und zur Feststellung eines Drogen- oder Medikamentenkonsums abgeben. Der Führerschein der Siegburgerin wurde beschlagnahmt. Bis auf Weiteres darf sie keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr führen.

Das Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr dauert an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell