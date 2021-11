Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handtasche aus Pkw gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (24.11.2021) parkte eine 78-jährige Sankt Augustinerin ihr Auto gegen 13:40 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz an der Straße An den Drei Eichen in Hangelar. Als sie nach einem kurzen Friedhofsbesuch zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Ebenso war der linke Rücksitz nach vorne geschoben und die Handtasche der Seniorin aus dem Kofferraum entwendet worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/ 541-3321 entgegen. Die Polizei rät ausdrücklich, keine Wertsachen (z.B. Handtasche, Kamera, Handy) und Bargeld im Auto liegen zu lassen. Hierzu zählt auch der Kofferraum. (Ne)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell