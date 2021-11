Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Spielothek

Lohmar (ots)

Am Donnerstag (25.11.2021) erhielt die Polizei gegen 04:15 Uhr einen Einbruchsalarm in der Automatenspielhalle in der Lohmarer Kirchstraße. Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten zwei aufgebrochene Türen des Haupteinganges fest. In der Spielhalle waren zudem vier Spielautomaten aufgebrochen. Aus diesen stahlen die Einbrecher einen vierstelligen Geldbetrag. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/ 541-3121 entgegen. (Ne)

