Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (24.11.2021) befuhr ein 16-jähriger Sankt Augustiner mit seinem Fahrrad den Eschenweg in Richtung Kastanienweg in Sankt Augustin. Hier übersah er aus bisher ungeklärten Gründen einen geparkten Ford. Der Radfahrer kollidierte mit dem Auto und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in die Bonner Uniklinik gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Ne)

