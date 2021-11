Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bankangestellter verhindert Telefonbetrug

Hennef (ots)

Vermutlich rettete der Angestellte einer Bank in Königswinter am Mittwoch (24.11.2021) 35.000 Euro vor Telefonbetrügern. Eine 92-jährige Henneferin erschien gegen 15.00 Uhr in der Bankfiliale und wollte das Geld in bar ausgezahlt haben.

Dem Mitarbeiter kam die hohe Bargeldabhebung seltsam vor. Er verständigte die Polizei und verweigerte die Auszahlung. Eine Polizeistreife suchte die 92-Jährige zu Hause auf, um die Hintergründe des Bankgeschäftes zu erfahren. Die beinahe Geschädigte gab an, dass ein unbekannter Anrufer sie auf die Idee gebracht hatte ihre Bankeinlagen abzuheben, weil sie auf der Bank nicht sichern wären. Eine böse Absicht hinter dem Anruf erkannte die Henneferin trotz Aufklärungsversuche durch Bank, Polizei und Angehörige bis zum Schluss nicht.

Die Polizei rät Angehörigen, mit ihren Seniorinnen und Senioren über die Vorgehensweisen von Telefonbetrügern zu reden. Schlagen Sie gegebenenfalls vor, Schutzmechanismen wie Auszahlungs- und Überweisungsgrenzen mit den Banken zu vereinbaren. (Bi)

