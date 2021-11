Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Baucontainer

Troisdorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagvormittag (22.11.2021) und Dienstagnachmittag (23.11.2021) brachen Unbekannte in einen Baucontainer vor dem Aggua, Aggerdamm in Troisdorf ein und entwendeten Mobiliar, welches dort für die Entstehung des neuen Gastrobereiches des Schwimmbades gelagert waren. Genauere Angaben zur Beute können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise an die Polizei unter 02241/ 541-3221. (Ne)

