Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Sankt Augustin (ots)

Am Montagabend gegen 19:10 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Sankt Augustiner Schulstraße. Ein 59-jähriger Mucher parkte rückwärts mit seinem Golf aus und übersah den hinter ihm befindlichen 23-jährigen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er in die Bonner Uniklinik verbracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Ne)

