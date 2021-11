Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 29-Jähriger aus Windeck vermisst

Windeck (ots)

Der Vermisste Oliver R. aus Windeck war zuletzt in der LVR Bonn untergebracht, von wo aus er am 10.11.2021 flüchten konnte. Oliver R. leidet unter einer paranoiden Schizophrenie. Er ist psychisch äußerst auffällig und eigengefährdet. Hinweise auf eine Fremdgefährdung liegen derzeit nicht vor. Anlaufadressen oder anderweitige Aufenthaltsorte sind nicht bekannt. Der Vermisste ist von schlanker Statur und circa 180 cm groß, hat mittelblonde Haare und blaue Augen. Zuletzt war er mit schwarzer Jogginghose und schwarzer Jacke bekleidet. Sein äußeres Erscheinungsbild kann als ungepflegt beschrieben werden. Auffällig ist, dass ihm ein Teil des linken Ohrs fehlt. Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Polizei unter 02241/ 541-3421.

Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter url.nrw/SU2021-359. (NE)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell