Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Fachgeschäft für Messer und Schneidwaren

Siegburg (ots)

Vermutlich mit einer Eisenstange haben Unbekannte das Schaufenster eines Fachgeschäftes für Messer und Schneidwaren in der Holzgasse in Siegburg eingeschlagen. Zeugen auf dem Heimweg hatten die Polizei am frühen Sonntagmorgen (21.11.2021) gegen 05.30 Uhr alarmiert. Offensichtlich wurden einige hochpreisige Messer aus der Auslage entwendet. Details zur Beute liegen bislang nicht vor. Hinweise zum Geschäftseinbruch nimmt die Polizei in Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell