Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Während Unfallaufnahme Dieb geschnappt

Sankt Augustin (ots)

Ein glücklicher Zufall sorgte am Samstagmittag (20.11.2021) dafür, dass eine bestohlene 86-Jährige ihr Portemonnaie vollständig zurückbekam. Die Seniorin lud gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Bonner Straße in Sankt Augustin ihren Einkauf in ihr Auto. Anschließend brachte sie den Einkaufswagen zurück zur Sammelstelle. Dabei hatte sie ihre rote Geldbörse auf dem Beifahrersitz ihres unverschlossenen Autos liegen lassen. Ein 40-jähriger Mann nutzte die Situation und nahm das Portemonnaie vom Sitz und lief in Richtung Bonner Straße davon. Die 86-Jährige rief laut um Hilfe und weckte damit die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife, die auf der Bonner Straße einen Verkehrsunfall zu Protokoll nahm. Das Verkehrsereignis wurde kurzerhand zurückgestellt und der aus Rumänien stammende Tatverdächtige eingefangen. Die Frau bekam ihre Geldbörse umgehend zurück und der mutmaßliche Dieb kam mit zur Polizeiwache. Da nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen keine Haftgründe gegen den 40-Jährigen vorlagen, musste er zumindest bis zur Gerichtsverhandlung auf freien Fuß gesetzt werden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell