Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 15-Jähriger an Haltestelle beraubt

Sankt Augustin (ots)

Aufgrund seiner Hilfsbereitschaft ist am Freitagabend (19.11.2021) ein 15-Jähriger aus Neunkirchen-Seelscheid an der Bahnhaltestelle Sankt Augustin Zentrum von einer Gruppe Gleichaltriger bestohlen worden. Der Jugendliche wurde gegen 18.10 Uhr von der vermutlich 5-köpfigen Gruppe auf der Treppe zur Haltestelle der Linie 66 auf Geld angesprochen worden. Nachdem einer der Tatverdächtigen äußerste, dass er lediglich einen Euro für seine Fahrkarte brauche, zückte der 15-Jährige sein Portemonnaie. Aus der Gruppe heraus entriss man ihm die Geldbörse und entnahm das Bargeld, dabei fielen einige Münzen auf die Erde. Anschließend warfen die Täter die Geldbörse weg, liefen über die Fußgängerbrücke auf die gegenüberliegende Seite, stiegen in die Linie 66 in Fahrtrichtung Siegburg ein und flüchteten mit einigen Euro Beute.

Der geschädigte 15-Jährige blieb unverletzt. Er beschrieb die Gruppe als 16 bis 18 Jahre alte männliche Personen mit südländischem Erscheinungsbild. Alle trugen dunkle Jogginghose und teilweise Baseball-Caps. Einer der Verdächtige hat eine dunkle Hautfarbe.

Hinweise zur Identität der Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell