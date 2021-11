Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Pkw prallt gegen Baum

Lohmar (ots)

Am Sonntag (21.11.2021) befuhr ein 20-jähriger Lohmarer mit seinem BMW die Wahlscheider Straße in Lohmar. Im Auto befand sich der 18-jährige Bruder des Fahrers. In einer Linkskurve, unweit der Einmündung Kirchbach, geriet der BMW auf regennasser und rutschiger Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Möglicherweise war der junge Fahrer nicht mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Durch den Unfall wurden der Fahrer leicht und der Beifahrer schwer verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Der beschädigte BMW wurde abgeschleppt. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrbahnen derzeit aufgrund von Regennässe und heruntergefallenem Laub nass und rutschig sein können und bittet daher alle Fahrzeugführer, ihre Geschwindigkeiten den Witterungsverhältnissen entsprechend anzupassen. (Ne)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell