Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit schwer verletzter E-Scooter-Fahrerin

Hennef (ots)

In den frühen Montagmorgen (22.11.2021) befuhr ein 23-jähriger Hennefer mit seinem Seat Kleinwagen den "Wingenshof" in Hennef aus Richtung Frankfurter Straße in Richtung B8. Zeitgleich befuhr eine 21-jährige Henneferin mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug (EKF) den rechten Fahrstreifen am Fahrbahnrand in gleicher Fahrtrichtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der parallelfahrenden E-Scooter-Fahrerin. Die 21-jährige Henneferin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und aufgrund der Kollision mit geparkten Fahrzeugen wieder abgeworfen. Sie wurde durch den Unfall schwer verletzt und in die Uniklinik verbracht. Der Seat des 23-Jährigen kam in einem Vorgarten zum Stehen. Der junge Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum vor. Möglicherweise ist ein internistisches Ereignis beim Autofahrer unfallursächlich. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Das stark beschädigte Auto wurde abgeschleppt, der ebenso beschädigte E-Scooter verlieb bis zur Abholung eines Berechtigten am Fahrbahnrand. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (Ne)

