Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Als die 59-jährige Hauseigentümerin eines Einfamilienhauses auf der Mittelstraße in Neunkirchen-Seelscheid am Donnerstagabend (18.11.2021) gegen 20:00 Uhr nach Hause kam, stellte sie fest, dass man in ihr Haus eingebrochen hatte. Unbekannte Täter brachen die Terrassentür auf und gelangten ins Haus. Aus einer Schmuckschatulle stahlen die Täter Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrages.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei unter 02241/ 541-3121 entgegen.

Bei der Polizei erfahren Sie neutrale und kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz. Mehr Informationen finden Sie unter 02241/ 541-4777 oder unter www.riegelvor.nrw.de (Ne)

