Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Untersuchungshaft für 23-Jährigen - Seniorin eilt Frau zur Hilfe

Siegburg (ots)

Am Montagvormittag (15.11.20219) wurde eine 80-jährige Windeckerin zufällig Zeugin einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner Freundin. Gegen 10:15 Uhr stritt sich das Paar in der Rathausstraße in Windeck-Rosbach um ein Handy. Der Mann nahm das Gerät offensichtlich unberechtigt an sich und ging davon.

Mit einer unglaublichen Zivilcourage eilte die 80-jährige Geschädigte dem Täter in Richtung des Bahnhofes nach und forderte ihn zur Rückgabe des Handys auf. Daraufhin blieb dieser stehen, drehte sich zur Windeckerin um und trat diese unvermittelt gegen den Oberkörper, sodass die Windeckerin zu Fall ging und leicht verletzt wurde. Die Frau musste durch eine Rettungswagenbesatzung in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses jedoch nach erfolgter Behandlung wieder verlassen.

Mit Hilfe von weiteren Zeugenaussagen konnte der Täter durch die Kripo ermittelt und gestern festgenommen werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen Königswinterer, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten aufgefallen war und derzeit eine Bewährungsstrafe verbüßt.

Der Festgenommene wurde einem Haftrichter vorgeführt, dieser ordnete Untersuchungshaft an. (Mi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell