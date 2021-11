Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raub auf Drogeriemarkt

Much (ots)

Zum Schrecken zweier Mitarbeiterinnen eines Drogeriemarktes an der Wahnbachtalstraße in Much, betraten am Donnerstag (18.11.2021) kurz vor Ladenschluss gegen 19:55 Uhr zwei männliche Täter das Geschäft. Einer der Täter war mit einem Messer bewaffnet. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld, das sie in einem schwarzen Müllsack deponierten. Insgesamt erbeuteten die Unbekannten einen vierstelligen Geldbetrag in Scheinen und Münzen. Eine der Angestelltinnen wurde während der Tatausführung durch die Täter gefesselt. Sie flüchteten nach Tatbegehung zu Fuß über die Wahnbachtalstraße in Richtung Marienfelder Straße. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: - Männlich, 30- 35 Jahre alt, 175cm bzw. 185 cm groß - Südländisches Erscheinungsbild - Korpulente Figur - Bartträger - Braune Augen und dunkle Haare - Dunkle Jogginghose und grüner OP-Mund-Nasenschutz Zudem trug einer der Täter schwarze Handschuhe, welche an den Fingerkuppen einen glatteren Stoff hatten. Der andere Täter trug eine blaue Strickmütze und eine Nike Jacke mit weißem Nike Schriftzug und weißen Farbspritzern. Bei dem Messer soll es sich um eine Art Fleischermesser mit orangefarbenen Griff gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/ 541- 3121 entgegen. (Ne)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell