Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall aufgrund internistischem Notfall

Hennef (ots)

Am Mittwoch (17.11.2021) befuhr ein 83-jähriger Hennefer gemeinsam mit seiner 82-jährigen Ehefrau die Westerwaldstraße in Richtung Altenkirchen. Kurz vor der Einmündung "In der Wirdau" kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 82-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ihr Ehemann blieb durch den Unfall unverletzt, musste jedoch aufgrund einer Unterzuckerung versorgt werden. Der Pkw wurde abgeschleppt, am Baum wurde die Rinde beschädigt. (Ne)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell