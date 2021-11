Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe stehlen Pakete aus Auslieferungsfahrzeug

Troisdorf (ots)

Mit einer bösen Überraschung in den Morgenstunden begann der Mittwoch des 17.11.21 für einen Troisdorfer Paketboten. Als er gegen 08:00 Uhr zu seinem in der Luisenstraße geparkten Lieferwagen kam, stellte er fest, dass in der Nacht durch unbekannte Täter in sein Fahrzeug eingebrochen wurde. Die Täter entwendeten hierbei fünf von insgesamt sieben Pakete aus dem Laderaum, nachdem sie vorher die Hecktür aufgebrochen hatten.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/ 541-3221 entgegen. (Ne)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell