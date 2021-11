Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahlsopfer erhält Portemonnaie zurück - leider ohne Geld

Siegburg (ots)

Etwas Glück im Unglück hatte gestern (16.11.2021) eine 69-Jährige aus Mülheim-Kärlich. Die Seniorin war gegen 14.10 Uhr in der Tiefgarage "An der Stadtmauer" in Siegburg von drei unbekannten Frauen angesprochen und bedrängt worden. Am Kassenautomat stellte sie dann fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Während der Sachverhaltsklärung mit der hinzugerufenen Polizei klingelte das Telefon der 69-Jährigen. Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung Siegburg hatte die gestohlene Geldbörse im Mülleimer am Kreishaus gefunden. Der engagierte Stadtbedienstete kam zum Parkhaus und übergab die Geldbörse. Leider fehlten 80 Euro Bargeld. Allerdings blieben der Geschädigten aber zeit- und kostenintensive Behördengänge für die Neuausstellung persönlicher Dokumente erspart.

Die Diebinnen werden als 20 Jahre alte Frauen beschrieben. Eine trug eine helle Jacke und eine helle Kappe auf dem Kopf. Zeugenhinweise an die Rufnummer 02241 541-3121.

Im vorliegenden Fall bedienten sich die Täterinnen einer klassischen Taschendiebstahlsmethode, um an das Eigentum der 69-Jährigen zu gelangen:

Der Ort: Eine unüberschaubare Örtlichkeit, in der man leicht abgelenkt ist.

Die körperliche Nähe: Entweder besteht die körperliche Nähe bereits durch andere Menschen oder sie wird durch die Täter künstlich erzeugt, z.B. durch plötzliches Stehenbleiben, durch Anrempeln des Opfers. Aber auch durch das Verwickeln in ein Gespräch mit fadenscheinigen Fragen, sie bieten übersteigerte Hilfsbereitschaft an oder treten durch Beschmutzung Ihrer Kleidung mit Ihnen in Kontakt.

Das Risiko, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, lässt sich durch einfache Verhaltensweisen enorm minimieren:

Führen Sie Wertgegenstände eng am Körper in innenliegenden Taschen mit sich.

Verschließen Sie ihre Taschen, Rucksäcke und Gepäck nach Gebrauch und tragen Sie diese möglichst vor dem Körper.

Überprüfen Sie, ob es erforderlich ist, sämtliche persönlichen Dokumente, Bankkarten oder Ähnliches mitzuführen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell