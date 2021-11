Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in die Werkstatt eines Autohauses

Troisdorf (ots)

Als die Mechaniker eines Autohauses an der Urbacher Straße in Troisdorf am Dienstagmorgen (16.11.2021) gegen 06.30 Uhr ihre Werkstatt aufschlossen, stellten sie fest, dass alle Werkzeugschränke und das Ersatzteillager durchwühlten wurden. Die Einbrecher waren in der Nacht durch das Fenster des Aufenthaltsraumes eingestiegen, nachdem sie es aufgehebelt hatten. Neben einem elektronischen Prüfgerät für Autos fehlte ein Zigarettenautomat, der im Aufenthaltsraum an der Wand hing. Ob noch mehr fehlt, kann erst nach einer Inventur gesagt werden.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell