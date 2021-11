Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vermisster 58-jähriger Mann aus Siegburg

Siegburg (ots)

Der Vermisste entfernte sich am Montag, den 15.11.2021, von seiner Wohnanschrift in Kaldauen aus, mit unbekannten Ziel. Er erschien an diesem Tag nicht bei seiner Arbeitsstelle und hinterließ in der gemeinsam von ihm und seiner Ehefrau bewohnten Wohnung sämtliche persönlichen Gegenstände (u.a. Portemonnaie, Mobiltelefon, sämtliche Ausweise). Umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen bislang negativ. Es liegen Anhaltspunkte für einen psychischen Ausnahmezustand vor, wodurch eine Eigengefährdung für den Vermissten nicht ausgeschlossen werden kann. Der Vermisste war zuletzt mit einer blauen Jeans, einem grünen Pullover und einer schwarzen Jacke (vermutlich Wellensteyn) bekleidet. Er hat graue Haare, braune Augen, ist von schlanker Statur und 165 cm groß. Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Polizei unter 02241/ 541-3121.

Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://url.nrw/SU2021-350 (Ne)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell