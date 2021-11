Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahmen nach Verkehrsunfall

Sankt Augustin (ots)

Am 16.11.2021 meldete ein Zeuge gegen 00:30 Uhr der Polizei ein beschädigtes Fahrzeug im Bereich der Marie-Curie-Straße in Sankt Augustin. Es handelte sich um einen grauen Peugeot mit französischem Kennzeichen. Im Vorfeld beobachtete der Zeuge, wie das Fahrzeug auf der Felge gefahren wurde. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte das verlassene und verschlossene Fahrzeug mit Unfallschäden und ausgelösten Beifahrerairbags vorne und hinten fest. Im Rahmen weiterer Ermittlungen vor Ort konnten zwei männliche Insassen des Peugeot ausfindig gemacht werden. Hierbei handelte es sich um einen 24-jährigen französischen und einen 17-jährigen portugiesischen Staatsbürger, beide ohne Wohnsitz im Bundesgebiet. Der unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Franzose gab an, gemeinsam mit seinem Freund einen Verkehrsunfall auf der BAB 59 gehabt zu haben. Das Fahrzeug sei dabei durch den jüngeren Freund geführt worden, weil er selbst keinen Führerschein habe. Vor Ort konnte nicht geklärt werden, welcher der beiden Personen den Peugeot gefahren war. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen. Dem 24jährigen Franzosen wurde zudem eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug sichergestellt. Nach Zahlung einer dem Strafverfahren sichernden Geldstrafe wurden die beiden Personen entlassen. Auf der Fahrbahndecke der Marie-Curie-Straße entstand durch die Felge des Peugeot ein Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.(Ne)

