Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebe festgenommen

Siegburg (ots)

Am 12.11.2021 wurden Zivilkräfte der Polizei auf zwei männliche Ladendiebe im Bereich der Siegburger Luisenstraße aufmerksam, nachdem diese augenscheinlich Diebesgut in ein Fahrzeug verladen hatten. Die Überprüfung der Verdächtigen ergaben, dass sie eine Kiste mit Drogerieartikeln (überwiegend Zahnbürstenköpfe von Elektrozahnbürsten) entwendet hatten. Die beiden 35 und 36 Jahre alten, bisher polizeilich nicht in Erscheinung getretenen Georgier, die keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben, wurden vorläufig festgenommen und ihr Fahrzeug sichergestellt. Nach weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden beide Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (Ne)

