Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rentnerehepaar auf Heimweg überfallen

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag, den 11.11.2021, befanden sich ein 81-jähriger Sankt Augustiner und seine 88-jährige Ehefrau gegen 21:20 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg. Das Ehepaar war zuvor essen gewesen und beging nun den Gehweg in der Sandstraße in Sankt Augustin-Ort. In Höhe einer defekten Laterne wurde der an einem Rollator gehende Senior unvermittelt von einem Unbekannten in den Rücken getreten und kam zu Fall. Zwei Täter versuchten dann, eine an der Gehilfe befindliche Tasche, in der sich zum Tatzeitpunkt das Portemonnaie befand, zu entwenden. Dies gelang den Männern jedoch nicht, auch weil der Gestürzte Gegenwehr leistete. Sie schlugen mehrfach auf den am Boden Liegenden ein und flüchteten dann unerkannt in Richtung Holzweg. Der 81-Jährige wurde mit Prellungen und Schürfwunden ins Krankenhaus verbracht. Auch seine Ehefrau wurde dort wegen eines erlittenen Schocks behandelt. Wer etwas Verdächtiges zum Tatzeitpunkt wahrgenommen hat, meldet dies bitte der Polizei in Sankt Augustin unter 02241 541-3321. (eu)

