Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verfolgungsfahrt nach Schussabgabe

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, den 11.11.2021, ereignete sich in Neunkirchen-Seelscheid eine Verfolgungsfahrt zwischen einem 29-jährigen Siegburger in seinem Auto und einem Streifenwagen der Polizei Siegburg. Zunächst meldete ein Zeuge kurz nach Mitternacht, dass ein unbekannter Mann auf einem Schotterparkplatz in Neunkirchen-Seelscheid augenscheinlich mit einer Pistole in die Luft geschossen und sich anschließend mit einem roten Kleinwagen entfernt habe. Die Polizei nahm unmittelbar die Fahndung auf und konnte das verdächtige Fahrzeug, einen Peugeot, durch eine erneute Zeugenmeldung gegen 00:45 Uhr auf der Zeithstraße sichten. Als der Streifenwagen Blaulicht einschaltete, erhöhte der Verdächtige das Tempo deutlich und versuchte zu flüchten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, die durch mehrere Ortschaften führte und in deren Verlauf der Peugeot-Fahrer mehrfach kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und Geschwindigkeitsbegrenzungen und eine rote Ampel missachtete. Nach dem Durchqueren des Ortsteils Oberwennerscheid kam dem Flüchtigen ein weiterer Streifenwagen entgegen. Daraufhin wollte der Peugeot-Fahrer offenbar auf einen Schotterweg abbiegen. Dort verlor er nochmals die Kontrolle über sein Auto, prallte gegen ein Verkehrszeichen und rutschte in ein angrenzendes Waldstück. Trotz einer Vollbremsung fuhr einer der Streifenwagen auf den verunfallten Wagen auf. Dessen Fahrer flüchtete dann zu Fuß in den Wald, konnte aber kurz darauf gegen 01:20 Uhr aufgefunden und festgenommen werden. Eine später durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Im Fahrzeug wurden eine fast leere Flasche Wein und eine Platzpatrone, jedoch keine Waffe aufgefunden. An dem roten Kleinwagen entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der Schaden am Streifenwagen wird auf 20.000 Euro geschätzt. Gegen den der Polizei bekannten Siegburger wird nun wegen aller begangenen Verkehrsverstöße und wegen der Schussabgabe ermittelt. (eu)

