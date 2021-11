Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Siegburg (ots)

Am Freitag, den 05.11.2021, kam es am frühen Morgen in Siegburg zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad. Eine 31-jährige Autofahrerin aus Siegburg fuhr gegen 06:00 Uhr in den Kreisverkehr Frankfurter Straße/ Händelstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines ebenfalls aus Siegburg stammenden 45-jährigen Fahrradfahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde in einem hinzugerufenen Rettungswagen erst versorgt und anschließend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Siegburg verbracht. Die Pkw-Führerin blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Durch die Polizei wurde eine Verkehrsunfallanzeige gefertigt und Ermittlungen gegen die Unfallverursacherin eingeleitet. (eu)

