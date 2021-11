Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 58-jähriger Zeuge von Gruppe junger Männer zusammengeschlagen

Sankt Augustin (ots)

Am Freitagabend (05.11.2021) gegen 21.45 Uhr ist ein 58-jähriger Mann in Sankt Augustin von vier jungen Männern zusammengeschlagen worden. Der Geschädigte drehte eine Runde mit seinem Hund, als er die Verdächtigen im Bereich der Siegburger Straße/Ankerstraße sah, die einen abgestellten E-Scooter gegen einen Absperrpfosten schlugen. Der Mann sprach die Randalierer an. Die Täter ließen von dem Roller ab und gingen umgehend auf den Zeugen los. Mit Schlägen und Tritten prügelten sie den 58-Jährigen nieder. Als er auf der Erde lag, traten die jungen Männer noch auf ihr Opfer ein. Anschließend liefen sie in Richtung der Rathausallee davon. Ein Autofahrer fand den verletzten Mann und alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Die Fahndung nach den vier circa 20 Jahre alten Verdächtigen, die dunkel gekleidet waren, verlief bislang ohne Erfolg.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Identifizierung der Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell